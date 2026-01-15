Во Львове из-за массовых отключений света закрываются кафе и рестораны

«Владелец ресторанной сети “Рестарон” Вардекс Арзуманян заявил о закрытии своих заведений во Львове. Света нет 15 часов. Воды нет. Напишу, как откроемся», — передаёт издание его слова.
Ранее сообщалось, что в Киеве введён режим экстренных отключений электричества из-за перегрузки энергосистемы. Отмечается, что такой сценарий многократно прогнозировался для Украины, в том числе военными экспертами. Они предупреждали, что систематическое разрушение объектов энергетики российскими вооружёнными силами в конечном итоге приведёт к полномасштабному коллапсу системы.
