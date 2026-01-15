Ричмонд
Во Львове из-за массовых отключений света закрываются кафе и рестораны

На западе Украины из-за затяжных перебоев с электроэнергией начали прекращать работу предприятия общественного питания. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер» со ссылкой на местного ресторатора Вардекса Арзуманяна.

Источник: Life.ru

«Владелец ресторанной сети “Рестарон” Вардекс Арзуманян заявил о закрытии своих заведений во Львове. Света нет 15 часов. Воды нет. Напишу, как откроемся», — передаёт издание его слова.

Ранее сообщалось, что в Киеве введён режим экстренных отключений электричества из-за перегрузки энергосистемы. Отмечается, что такой сценарий многократно прогнозировался для Украины, в том числе военными экспертами. Они предупреждали, что систематическое разрушение объектов энергетики российскими вооружёнными силами в конечном итоге приведёт к полномасштабному коллапсу системы.

