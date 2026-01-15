После ЧП в центре МВД в Сыктывкаре в больницы доставили 18 пострадавших

В результате инцидента в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре в больницы были доставлены 18 человек, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре. Состояние четверых — крайне тяжелое, еще пятеро — в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести», — сообщил Кузнецов.
По его информации, оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф.