Число пострадавших при ЧП в Сыктывкаре увеличилось до 18 человек

18 пострадавших при ЧП в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре госпитализированы, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших в результате взрыва в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 18 человек. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре», — сообщил он в беседе с журналистами.

Кузнецов подчеркнул, что четверо из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, положение еще восьмерых человек врачи оценивают как тяжелой или средней степени тяжести. Все госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что пострадавшие в результате инцидента в Сыктывкаре в четверг, 15 января, были слушателями центра профподготовки МВД России. Взрыв был произведен при помощи светошумовой гранаты. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.