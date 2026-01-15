Юрист рассказал о наказании посетителю Третьяковки, который чуть не повредил картину Брюллова

«Посетитель музея — не источник повышенной опасности, как, например, автомобиль. Поэтому ответственность наступает только в случае наличия виновных действий, то есть умысла или неосторожности», — объяснил эксперт.
В случае с Третьяковкой изначально говорилось о царапине, которая якобы осталась на холсте Брюллова после неловкого падения посетителя. Афонин предположил, что если бы наличие повреждения подтвердилось, то ущерб мог составить от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Однако Третьяковке пришлось бы подавать в суд на посетителя, чтобы доказать его вину и причинно-следственную связь между падением и царапиной.
Юрист добавил, что организаторам выставки потребовалась бы доказать перед судом, что мужчина нарушил правила поведения, например, зашёл за ограждение. Но если этого не было, то простое падение не повлечёт виновности посетителя и тем более материальной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Третьяковской галерее посетитель запнулся и чуть не упал на одну из картин на выставке «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург». Речь идёт о портрете старшего брата художника Александре. Сначала сотрудники галереи испугались, что на полотне появилась царапина после инцидента. Однако выяснилось, что посетитель всё-таки не задел картину, а небольшая царапина уже была на холсте.
