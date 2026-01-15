Юрист рассказал о наказании посетителю Третьяковки, который чуть не повредил картину Брюллова

В случае с Третьяковкой изначально говорилось о царапине, которая якобы осталась на холсте Брюллова после неловкого падения посетителя. Афонин предположил, что если бы наличие повреждения подтвердилось, то ущерб мог составить от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Однако Третьяковке пришлось бы подавать в суд на посетителя, чтобы доказать его вину и причинно-следственную связь между падением и царапиной.