Guardian: Покупку Гренландии спонсирует владелец косметики Эстэ Лаудер

После возвращения Трампа в Белый дом уже в статусе кандидата, а затем претендента на новый срок, интерес к идее, по словам Болтона, возобновился. Экс-советник связывает это с тем, что Трамп, как он утверждает, часто исходит из рекомендаций давних друзей и деловых партнеров. Источники Guardian указывают, что инициатива Лаудера пересекалась с его собственными бизнес-проектами: миллиардер ранее приобрел коммерческие активы в Гренландии и вошел в консорциум, работающий с месторождениями полезных ископаемых. В контексте глобальной конкуренции за арктические ресурсы Белый дом, по данным газеты, изучал Гренландию как потенциальный стратегический плацдарм США в регионе.