Guardian: Покупку Гренландии спонсирует владелец косметики Эстэ Лаудер

Идею Трампу подсказал миллиардер Рональд Лаудер.
Идею о покупке Гренландии Соединенными Штатами предложил нью-йоркский миллиардер и наследник косметической империи Estée Lauder Рональд Лаудер. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на бывшего советника Дональда Трампа Джона Болтона.
«Трамп сказал, что один известный бизнесмен только что предложил США купить Гренландию… Болтон узнал, что бизнесменом был Рональд Лаудер», — пишет издание. По словам Болтона, именно с этого разговора началась системная проработка вопроса в администрации, где рассматривали как прямую сделку, так и расширение военного и экономического присутствия США на острове.
После возвращения Трампа в Белый дом уже в статусе кандидата, а затем претендента на новый срок, интерес к идее, по словам Болтона, возобновился. Экс-советник связывает это с тем, что Трамп, как он утверждает, часто исходит из рекомендаций давних друзей и деловых партнеров. Источники Guardian указывают, что инициатива Лаудера пересекалась с его собственными бизнес-проектами: миллиардер ранее приобрел коммерческие активы в Гренландии и вошел в консорциум, работающий с месторождениями полезных ископаемых. В контексте глобальной конкуренции за арктические ресурсы Белый дом, по данным газеты, изучал Гренландию как потенциальный стратегический плацдарм США в регионе.
Ранее интерес Вашингтона к Гренландии уже усиливался: специально назначенный посланник США по острову Джефф Лэндри говорил о планах начать прямой диалог с местными жителями и подчеркивал, что Штаты не намерены «захватывать» эту территорию. Тогда же Дональд Трамп объяснял внимание к датскому автономному региону вопросами национальной безопасности на фоне активности Китая и слабого интереса со стороны европейских стран.