Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свириденко призвала ОВА Украины сократить потребление электроэнергии

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала областные военные администрации сократить потребление электроэнергии в течение суток.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала все областные военные администрации (ОВА) в течение суток снизить потребление электроэнергии, пишет Telegram-канал Insider ua.

Она подчеркнула необходимость ограничения избыточного наружного освещения зданий, улиц и территорий, а также подсветки рекламных конструкций.

Ранее Свириденко заявляла, что к вечеру четверга Киев должен был выйти на плановые графики электроснабжения после трёхдневного блэкаута.

Напомним, что издание «Страна» сообщало, что на фоне продолжающихся отключений в многоэтажках украинской столицы начали лопаться трубы.