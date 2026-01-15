Свириденко призвала ОВА Украины сократить потребление электроэнергии

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала все областные военные администрации (ОВА) в течение суток снизить потребление электроэнергии, пишет Telegram-канал Insider ua.
Она подчеркнула необходимость ограничения избыточного наружного освещения зданий, улиц и территорий, а также подсветки рекламных конструкций.
Ранее Свириденко заявляла, что к вечеру четверга Киев должен был выйти на плановые графики электроснабжения после трёхдневного блэкаута.
Напомним, что издание «Страна» сообщало, что на фоне продолжающихся отключений в многоэтажках украинской столицы начали лопаться трубы.