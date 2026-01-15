Ричмонд
В Сыктывкаре после взрыва светошумовой гранаты госпитализированы 18 человек

В результате взрыва светошумовой гранаты в столице Коми в медицинские учреждения доставлено почти два десятка пострадавших. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Источник: Life.ru

«По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре», — говорится в сообщении.

Состояние четверых пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, ещё пятеро находятся в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 15 января в Сыктывкаре в ходе занятий в учебном центре МВД произошёл взрыв. Следствие изучает две основные версии случившегося: взрыв газового баллона или детонация светошумовой гранаты. Life.ru ранее опубликовал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о 12 пострадавших, все они являются сотрудниками полиции или слушателями данного учебного заведения, позднее их число выросло.

