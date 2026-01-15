Ричмонд
Белый дом отреагировал на предложение Трампа отменить выборы

Президент США Дональд Трамп шутил, когда говорил о возможной отмене выборов в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Трамп шутил, говоря про отмену выборов.

Президент США Дональд Трамп шутил, когда говорил о возможной отмене выборов в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент просто шутил. Он говорил: “Мы делаем такую замечательную работу. Мы делаем все возможное. Американский народ, возможно, думает, что нам следует просто продолжать в том же духе”. Но он говорил это в шутливой форме», — заявила Левитт, отвечая на вопрос, действительно ли Трамп хочет отмены выборов в США.

Пресс-секретарь напомнила, что Трамп уже использовал похожие формулировки в начале января, рассуждая о своих достижениях на посту президента. Тогда он также допустил, что «возможно, в США стоит отменить выборы», однако администрация публично не комментировала эти слова. В новом интервью Reuters Трамп сказал, что его команда, по его оценке, добилась таких успехов, что «если подумать, выборы вообще не нужны».

