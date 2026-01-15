Ричмонд
Spiegel: суд ФРГ отказался освободить подозреваемого в подрыве «СП»

Федеральный верховный суд Германии отказал в иммунитете украинцу.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный верховный суд ФРГ постановил оставить под арестом гражданина Украины Сергея К., который подозревается в причастности к подрыву российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году, пишет Der Spiegel, ссылаясь на решение суда, вынесенное 10 декабря и опубликованное 15 января.

В нем говорится, что Генпрокуратура ФРГ обвиняет украинца в «антиконституционном саботаже, организации взрыва и разрушении конструкции». При этом адвокаты Сергея К. в суде требовали предоставить предполагаемому виновнику так называемый функциональный иммунитет, вне зависимости от его причастности к преступлению.

Суд отклонил аргументы защиты украинца и отказал в иммунитете. В суде указали, что трубопроводы «не являлись законной военной целью», они служили гражданским целям, а преступление затронуло суверенитет Германии, так как газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» предназначались для снабжения страны газом.

Авторы статьи считают, что это решение является серьезным ударом по стратегии защиты Сергея К., теперь его адвокатам будет сложнее доказывать в дальнейшем, что обвиняемые имеют право на иммунитет.

Ранее Федеральный верховный суд Германии пришел к выводу, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», вероятнее всего, были осуществлены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

Напомним, в ноябре адвокат украинца Никола Канестрини сообщил, что Кассационный суд Италии окончательно подтвердил решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея К. Следственный судья Верховного суда привел в исполнение ордер на арест гражданина Украины.

