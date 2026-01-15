В Запорожской области 144,5 тыс. потребителей остались без электроснабжения

В Запорожской области произошло массовое отключение электроэнергии, без света остались более 144,5 тыс. потребителей, сообщило в своем Telegram-канале Минэнерго региона.
«Без электроснабжения остаются 144 510 потребителей», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве рассказали, что специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.
«Начато поэтапное подключение потребителей к электроснабжению. Часть абонентов уже вновь подключены к сети», — говорится в сообщении.
Причины перебоев с электроснабжением в ведомстве не назвали.
Напомним, 30 декабря 2025 года глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после массированной атаки Вооруженных сил Украины по энергетической системе региона электроснабжение пропало у почти 120 тыс. абонентов.