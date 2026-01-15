Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области 144,5 тыс. потребителей остались без электроснабжения

Специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии, сообщили в Минэнерго региона.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области произошло массовое отключение электроэнергии, без света остались более 144,5 тыс. потребителей, сообщило в своем Telegram-канале Минэнерго региона.

«Без электроснабжения остаются 144 510 потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве рассказали, что специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.

«Начато поэтапное подключение потребителей к электроснабжению. Часть абонентов уже вновь подключены к сети», — говорится в сообщении.

Причины перебоев с электроснабжением в ведомстве не назвали.

Напомним, 30 декабря 2025 года глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после массированной атаки Вооруженных сил Украины по энергетической системе региона электроснабжение пропало у почти 120 тыс. абонентов.