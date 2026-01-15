В Сыктывкаре после взрыва в учебном центре МВД госпитализировали 18 человек

В Сыктывкаре в результате взрыва светошумовой гранаты в учебном центре МВД пострадали 18 человек, все они были госпитализированы. Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, состояние четверых оценивается как крайне тяжёлое, пятерых — как тяжёлое, ещё троих — как средней тяжести.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе с привлечением телемедицинских консультаций федеральных специалистов. Координацию медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Напомним, инцидент произошёл сегодня, когда в центре профессиональной подготовки взорвалась граната, что привело к возгоранию крыши. Из здания были эвакуированы 200 человек, а пожар быстро ликвидировали.
