Ушел из жизни экс-футболист «Динамо» Дмитрий Акимов

Ушел из жизни бывший игрок «Сибири», «Ростова» и «Факела» Дмитрий Акимов.
Скончался бывший футболист клубов «Сибирь», «Ростов» и «Факел» Дмитрий Акимов. О смерти 45-летнего бывшего нападающего сообщил telegram-канал петербургского «Динамо».
«Ушел из жизни Дмитрий Акимов. Бывшему нападающему петербургского “Динамо” было 45 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия», — сообщил официальный telegram-канал футбольного клуба «Динамо» Санкт-Петербург.
Ранее в подмосковном Звенигороде во дворе одного из жилых домов было найдено тело 31‑летнего футболиста Лайонела Адамса. Об этом сообщил telegram-канал «Mash на спорте».