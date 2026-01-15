Ричмонд
Ушел из жизни экс-футболист «Динамо» Дмитрий Акимов

Скончался бывший футболист клубов «Сибирь», «Ростов» и «Факел» Дмитрий Акимов. О смерти 45-летнего бывшего нападающего сообщил telegram-канал петербургского «Динамо».

«Ушел из жизни Дмитрий Акимов. Бывшему нападающему петербургского “Динамо” было 45 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия», — сообщил официальный telegram-канал футбольного клуба «Динамо» Санкт-Петербург.

Ранее в подмосковном Звенигороде во дворе одного из жилых домов было найдено тело 31‑летнего футболиста Лайонела Адамса. Об этом сообщил telegram-канал «Mash на спорте».