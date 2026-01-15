В Запорожской области без электричества остались более 144 тысяч домов

Как писал сайт KP.RU, ранее в четверг, 15 января, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе более 5 тысяч абонентов остались без света после атаки украинских боевиков. По его словам, в результате атаки со стороны ВСУ на территории Васильевского муниципального округа отмечены нарушения в подаче электроэнергии.