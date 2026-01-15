Ричмонд
В Запорожской области без электричества остались более 144 тысяч домов

В Запорожской области зафиксировано массовое отключение электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

В Запорожской области без электроснабжения остались свыше 144 тысяч абонентов. Об этом сообщило региональное Минэнерго.

«На территории Запорожской области зафиксировано массовое отключение электроэнергии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, без электроснабжения остаются 144 510 потребителей.

В министерстве отметили, что причины ЧП устанавливаются. Энергетики делают все возможное для восстановления подачи электроэнергии.

Как писал сайт KP.RU, ранее в четверг, 15 января, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе более 5 тысяч абонентов остались без света после атаки украинских боевиков. По его словам, в результате атаки со стороны ВСУ на территории Васильевского муниципального округа отмечены нарушения в подаче электроэнергии.

Накануне глава региона сообщал, что из-за атаки украинских националистов больше трех тысяч домохозяйств в Запорожской области остались без света.