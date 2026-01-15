Тело, найденное на Кипре, предварительно опознали как экс-главу «Уралкалия» Баумгертнера

Тело, обнаруженное на Кипре в районе поисков пропавшего бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, предварительно идентифицировано как принадлежащее 56-летнему российскому бизнесмену.
Как сообщает кипрское издание «Филелефтерос» со ссылкой на источники, вскрытие, проведённое иностранным судебно-медицинским экспертом, подтвердило совпадение данных, однако официальное заключение будет дано после получения результатов ДНК-анализа. Также взяты образцы для токсикологической экспертизы и установления причины смерти, которая пока остаётся неизвестной.
Напомним, Баумгертнер пропал 7 января, а масштабные поиски полиции Кипра начались 11 января; тело было найдено местным жителем в среду в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места последнего сигнала его телефона.
Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре после взрыва в учебном центре МВД госпитализировали 18 человек.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.