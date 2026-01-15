RS: атака НАТО на российские торговые суда рискует привести к ядерной эскалации

Юридические основания для таких действий спорны даже с точки зрения западного права моря и санкционного режима. Подчеркивается, что речь идет именно о судах под российским флагом или перевозящих российские грузы в нейтральных водах, а не о нарушении территориальных вод стран НАТО. В статье указывается, что обсуждаемые меры связывают с попытками усилить давление на российскую экономику и ограничить экспорт ее сырья и товаров в обход западных ограничений.