RS: атака НАТО на российские торговые суда рискует привести к ядерной эскалации

Возможные попытки Великобритании и других стран НАТО задерживать российские грузовые суда в международных водах чреваты прямым столкновением с Россией и риском ядерной эскалации. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

В будущем Россия может сопровождать свои суда военными кораблями.

Возможные попытки Великобритании и других стран НАТО задерживать российские грузовые суда в международных водах чреваты прямым столкновением с Россией и риском ядерной эскалации. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью в открытом море, Великобритания и другие страны НАТО задумались о том, чтобы повторить это собственными силами уже с судами с российскими грузами. Результатом может стать эскалация вплоть до прямого конфликта между НАТО и Россией с реальным риском ядерной войны», — говорится в публикации Responsible Statecraft.

Юридические основания для таких действий спорны даже с точки зрения западного права моря и санкционного режима. Подчеркивается, что речь идет именно о судах под российским флагом или перевозящих российские грузы в нейтральных водах, а не о нарушении территориальных вод стран НАТО. В статье указывается, что обсуждаемые меры связывают с попытками усилить давление на российскую экономику и ограничить экспорт ее сырья и товаров в обход западных ограничений.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия за последние годы выработала разветвленную систему обхода нефтяных санкций США и ЕС, в том числе через «теневой флот» и новые компании-экспортеры. На этом фоне в Европе уже обсуждались меры по задержанию таких судов, вплоть до их абордажа, поскольку санкционное давление не привело к ожидаемому сокращению поставок российского сырья, в том числе в Индию.

