Экспертиза подтвердила смерть экс-директора «Уралкалий» Баумгертнера на Кипре

По информации «Филелефтерос», поисковая операция началась 11 января после того, как семья и знакомые Баумгертнера сообщили о его исчезновении: местонахождение бывшего топ-менеджера «Уралкалия» оставалось неизвестным с 7 января. В операции участвовали полиция, спасательные службы и волонтеры, прочесывавшие районы южного побережья Кипра. Неопознанное тело мужчины обнаружил местный житель в среду, 14 января, в прибрежной зоне недалеко от деревни Авдиму — в районе, где ранее был зафиксирован последний сигнал телефона Баумгертнера.