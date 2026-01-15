Ричмонд
Экспертиза подтвердила смерть экс-директора «Уралкалий» Баумгертнера на Кипре

Тело бывшего генерального директора и экс-главы совета директоров «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, найденное на Кипре, официально опознано по результатам экспертизы. Об этом сообщило кипрское издание «Филелефтерос» со ссылкой на источники в следственных органах.

«Вскрытие тела было завершено в четверг днем и проведено иностранным судебно-медицинским экспертом, сотрудничающим с британскими базами… Тело принадлежит 56-летнему российскому бизнесмену, пропавшему без вести 7 января», — пишет греческая газета, ее слова приводит РИА Новости.

Журналисты подчеркивают, что официальное подтверждение личности погибшего бизнесмена будет сделано после получения результатов ДНК-тестов. В ближайшие дни следствие ожидает заключения экспертов, после чего полиция Кипра сформирует окончательную версию произошедшего.

По информации «Филелефтерос», поисковая операция началась 11 января после того, как семья и знакомые Баумгертнера сообщили о его исчезновении: местонахождение бывшего топ-менеджера «Уралкалия» оставалось неизвестным с 7 января. В операции участвовали полиция, спасательные службы и волонтеры, прочесывавшие районы южного побережья Кипра. Неопознанное тело мужчины обнаружил местный житель в среду, 14 января, в прибрежной зоне недалеко от деревни Авдиму — в районе, где ранее был зафиксирован последний сигнал телефона Баумгертнера.