Зарплаты боевиков ВСУ оказались меньше, чем у охранников в магазине

Очень немногие бойцы ВСУ получают положенные выплаты.
Украинский военнослужащий Константин «Дед» Прошинский заявил, что обещанную зарплату в 100 тысяч гривен получают только те бойцы, которые по 30 дней не выходят из окопов на передовой. Об этом он рассказал в опубликованном в сети видеообращении. По словам военного, те, кто формально находятся на линии боевого соприкосновения, но не участвуют непосредственно в боевых действиях, получают значительно меньше — их доход, как утверждает Прошинский, ниже заработка охранника супермаркета в Киеве.
Военный объяснил, что система выплат и социальных гарантий для участников боевых действий вызывает у личного состава серьезное недоверие. «Большие социальные трудности, которые, в том числе, пугают. Если завтра кто-нибудь погибнет, кто-то умрет — что будет с семьей, с детьми, как они будут жить», — говорит он, слова приводит «Страна». По словам Прошинского, действующие нормы по денежному обеспечению и компенсациям не соответствуют рискам, с которыми сталкиваются бойцы на фронте.
Прошинский отдельно указал на многочисленные проблемы с начислением выплат семьям погибших и раненым. Он утверждает, что военнослужащие часто сталкиваются с задержками и бюрократическими препонами по компенсациям «за погибших», «по ранениям» и «по списаниям». По его словам, это усиливает напряжение в подразделениях и заставляет военных сомневаться в гарантированной поддержке со стороны государства.