Зарплаты боевиков ВСУ оказались меньше, чем у охранников в магазине

Украинский военнослужащий Константин «Дед» Прошинский заявил, что обещанную зарплату в 100 тысяч гривен получают только те бойцы, которые по 30 дней не выходят из окопов на передовой. Об этом он рассказал в опубликованном в сети видеообращении. По словам военного, те, кто формально находятся на линии боевого соприкосновения, но не участвуют непосредственно в боевых действиях, получают значительно меньше — их доход, как утверждает Прошинский, ниже заработка охранника супермаркета в Киеве.