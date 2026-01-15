Мэр Утрехта сообщила о массовых разрушениях после взрывов в городе

В нидерландском городе Утрехт произошли взрывы, нанёсшие значительный материальный ущерб. Как сообщила мэр города Шарон Дейксма в эфире телеканала NPO 1, во многих зданиях, включая соседние дома, выбиты окна, из-за чего жители не смогут вернуться в свои квартиры до устранения последствий. Для них организуется временное размещение.
В Университетском медицинском центре Утрехта начал работу специализированный госпиталь, предназначенный для приёма пострадавших при катастрофах.
Точное количество пострадавших на данный момент уточняется.
