Мэр Утрехта сообщила о массовых разрушениях после взрывов в городе

В нидерландском городе Утрехт произошли взрывы, нанёсшие значительный материальный ущерб.

В нидерландском городе Утрехт произошли взрывы, нанёсшие значительный материальный ущерб. Как сообщила мэр города Шарон Дейксма в эфире телеканала NPO 1, во многих зданиях, включая соседние дома, выбиты окна, из-за чего жители не смогут вернуться в свои квартиры до устранения последствий. Для них организуется временное размещение.

В Университетском медицинском центре Утрехта начал работу специализированный госпиталь, предназначенный для приёма пострадавших при катастрофах.

Точное количество пострадавших на данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре после взрыва в учебном центре МВД госпитализировали 18 человек.

