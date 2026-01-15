В замерзающий челябинский поселок Малиновка выехал прокурор, ситуация критическая

Сообщается, что часть соседнего СНТ «Малиновка», где также круглогодично проживают люди, по-прежнему остается без электроснабжения. Ситуацию осложняет тот факт, что для товарищества не был выделен резервный генератор: электросети на его территории числятся бесхозными, и вопрос их принадлежности рассматривается в судебном порядке.