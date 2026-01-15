В замерзающий челябинский поселок Малиновка выехал прокурор, ситуация критическая

Поселок Малиновка замерзает из-за отсутствия электричества.
Прокурор Сосновского района Челябинской области Василий Казанчук совместно с представителями местных органов власти выехал в поселок Малиновка, где в условиях аномальных морозов произошло отключение электроэнергии. По сообщениям жителей в социальных сетях, температура в жилых помещениях опустилась ниже нулевой отметки, в результате чего люди вынуждены покидать свои дома.
«В населенный пункт Малиновка, где в настоящее время отсутствует электроснабжение, выехал прокурор Сосновского района Василий Казанчук совместно с представителями органов местного самоуправления. По итогам проведения выездной проверки будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования.», — сообщили в региональной прокуратуре.
Сообщается, что часть соседнего СНТ «Малиновка», где также круглогодично проживают люди, по-прежнему остается без электроснабжения. Ситуацию осложняет тот факт, что для товарищества не был выделен резервный генератор: электросети на его территории числятся бесхозными, и вопрос их принадлежности рассматривается в судебном порядке.
На базе местной школы органы власти организовали пункт обогрева. Семьям с маленькими детьми и пожилыми родственниками предложена помощь в транспортировке до пункта обогрева, а при необходимости — во временном размещении. Для получения такой поддержки жителям рекомендуется обращаться в ЕДДС.
«Пока электроснабжение не восстановлено, мы принимаем людей и оказываем им помощь в обогреве. Кроме того, в Кременкульской школе открыт пункт временного размещения, где можно провести ночь. Проводим поквартирный и подомовой обход», — заявил глава Сосновского района Евгений Ваганов.
В «Россетях Урал» уточнили, что на месте происшествия работают четыре аварийно-восстановительные бригады по 12 специалистов, задействованы три единицы спецтехники. На месте ЧП также задействована мобильная электролаборатория.
Ранее в компании сообщали, что к 19:00 энергетикам удалось восстановить электроснабжение 90% потребителей за счет перевода нагрузки на резервные схемы и подключения к семи резервным источникам питания суммарной мощностью более 1 МВт. Отключения коснулись не только поселка Малиновка, но и поселка Западный.