Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге спустя почти 17 дней спасли кота из дымохода

В Санкт-Петербурге спасателям удалось вытащить кота из дымохода спустя почти 17 дней.

Источник: Аргументы и факты

Рыжий кот, которого волонтеры более двух недель пытались вызволить из дымохода в историческом доме на улице Чайковского в Санкт-Петербурге, был успешно спасен. О завершении операции сообщила Служба спасения животных Петербурга и Ленинградской области «Кошкиспас».

В официальном Telegram-канале службы появилось сообщение о спасении животного, сопровождаемое фотографией кота, помещенного в переноску. Кот стал своеобразным символом удачно завершившейся сложной операции.

По предварительным данным, около 29 декабря 2025 года кот, временно находившийся на передержке, забрался в дымоход камина в квартире дома 1897 года постройки, расположенного в центре города. Первый выезд спасателей по этому адресу состоялся 3 января.

Ранее сообщалось, что кота по кличке Хвост с необычными «гусарскими усами» эвакуировали из зоны специальной военной операции и поселили в российской столице.