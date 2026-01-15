В Санкт-Петербурге спустя почти 17 дней спасли кота из дымохода

Рыжий кот, которого волонтеры более двух недель пытались вызволить из дымохода в историческом доме на улице Чайковского в Санкт-Петербурге, был успешно спасен. О завершении операции сообщила Служба спасения животных Петербурга и Ленинградской области «Кошкиспас».
В официальном Telegram-канале службы появилось сообщение о спасении животного, сопровождаемое фотографией кота, помещенного в переноску. Кот стал своеобразным символом удачно завершившейся сложной операции.
По предварительным данным, около 29 декабря 2025 года кот, временно находившийся на передержке, забрался в дымоход камина в квартире дома 1897 года постройки, расположенного в центре города. Первый выезд спасателей по этому адресу состоялся 3 января.
Ранее сообщалось, что кота по кличке Хвост с необычными «гусарскими усами» эвакуировали из зоны специальной военной операции и поселили в российской столице.