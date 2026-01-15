Число пострадавших при взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре выросло до 18

Количество пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД в столице Республики Коми, Сыктывкаре, увеличилось до 18 человек. Об этом в четверг, 15 января, сообщил источник РЕН ТВ.
— Медицинская помощь потребовалась 18 пострадавшим. Состояние четверых оценивается как крайне тяжелое, — рассказал собеседник канала.
Ранее пресс-служба регионального Минздрава сообщала о 12 пострадавших.
Инцидент произошел днем 15 января. Причиной стала светошумовая граната, которая разорвалась в актовом зале. Позже пожар, который начался после взрыва, удалось потушить.
По данным Telegram-канала 112, у пострадавших диагностированы множественные термические ожоги верхних дыхательных путей и отравление парами горения.