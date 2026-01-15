Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре выросло до 18

Количество пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД в столице Республики Коми, Сыктывкаре, увеличилось до 18 человек. Об этом в четверг, 15 января, сообщил источник РЕН ТВ.

Количество пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД в столице Республики Коми, Сыктывкаре, увеличилось до 18 человек. Об этом в четверг, 15 января, сообщил источник РЕН ТВ.

— Медицинская помощь потребовалась 18 пострадавшим. Состояние четверых оценивается как крайне тяжелое, — рассказал собеседник канала.

Ранее пресс-служба регионального Минздрава сообщала о 12 пострадавших.

Инцидент произошел днем 15 января. Причиной стала светошумовая граната, которая разорвалась в актовом зале. Позже пожар, который начался после взрыва, удалось потушить.

По данным Telegram-канала 112, у пострадавших диагностированы множественные термические ожоги верхних дыхательных путей и отравление парами горения.