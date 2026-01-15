Медэкспертиза: Найденные на Кипре останки могут принадлежать Баумгертнеру

Вскрытие было завершено 15 января и проведено иностранным судебно-медицинским экспертом, сотрудничающим с британскими базами. Официальное подтверждение личности будет получено после завершения ДНК-тестов. Пока экспертиза не дала точного ответа о причинах смерти.
Ранее Life.ru писал, что основная версия гибели Баумгертнера — несчастный случай во время одиночного хайкинга в районе Писсури. В день исчезновения погода была дождливой и ветреной, и, вероятно, бизнесмен поскользнулся и упал. Кипрские правоохранители не видят оснований подозревать криминал.
