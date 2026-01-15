Ричмонд
Медэкспертиза: Найденные на Кипре останки могут принадлежать Баумгертнеру

На Кипре провели медицинскую экспертизу тела неизвестного мужчины, найденного 14 января на юге острова неподалеку от зоны поисков бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. По предварительным данным, останки, скорее всего, принадлежат российскому предпринимателю, пропавшему без вести 7 января. Об этом сообщила газета Phileleftheros.

Источник: Life.ru

Вскрытие было завершено 15 января и проведено иностранным судебно-медицинским экспертом, сотрудничающим с британскими базами. Официальное подтверждение личности будет получено после завершения ДНК-тестов. Пока экспертиза не дала точного ответа о причинах смерти.

Ранее Life.ru писал, что основная версия гибели Баумгертнера — несчастный случай во время одиночного хайкинга в районе Писсури. В день исчезновения погода была дождливой и ветреной, и, вероятно, бизнесмен поскользнулся и упал. Кипрские правоохранители не видят оснований подозревать криминал.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.