Медэкспертиза: Найденные на Кипре останки могут принадлежать Баумгертнеру

Ранее Life.ru писал, что основная версия гибели Баумгертнера — несчастный случай во время одиночного хайкинга в районе Писсури. В день исчезновения погода была дождливой и ветреной, и, вероятно, бизнесмен поскользнулся и упал. Кипрские правоохранители не видят оснований подозревать криминал.