SD: зомби-танкер из РФ не пустили в германские воды

По сведениям изданий, 10 января Tavian находился в Северном море к западу от федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и следовал в сторону Балтийского моря. К танкеру приблизился вертолет федеральной полиции, после чего началась углубленная проверка данных судна и маршрута. Когда танкер проходил у побережья Дании и вновь оказался у границы территориальных вод Германии, с борта полицейского вертолета экипажу передали радиосообщение с официальным запретом на вход. После получения уведомления судно изменило курс и покинуло акваторию Балтийского моря.