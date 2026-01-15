SD: зомби-танкер из РФ не пустили в германские воды

Танкер якобы является российским.
Федеральная полиция и морские власти Германии запретили нефтяному танкеру Tavian заход в территориальные воды страны в Северном и Балтийском морях. Якобы это часть российского «теневого флота» и оно пыталось пройти вдоль побережья ФРГ под ложными регистрационными данными. Об этом сообщают издания NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на материалы собственного расследования и данные федеральных структур.
«В ходе контроля выяснилось, что танкер идет под поддельным флагом, а указанный идентификационный номер не соответствует официальным реестрам. На этом основании было принято решение отказать судну во входе в территориальные воды Германии», — говорится в совместном материале NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung. Немецкие власти, по данным расследования, отнесли Tavian к так называемым «кораблям‑зомби» — судам, которые формально не числятся в международных базах.
По сведениям изданий, 10 января Tavian находился в Северном море к западу от федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и следовал в сторону Балтийского моря. К танкеру приблизился вертолет федеральной полиции, после чего началась углубленная проверка данных судна и маршрута. Когда танкер проходил у побережья Дании и вновь оказался у границы территориальных вод Германии, с борта полицейского вертолета экипажу передали радиосообщение с официальным запретом на вход. После получения уведомления судно изменило курс и покинуло акваторию Балтийского моря.