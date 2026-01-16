Идентификация личности найденного на Кипре тела завершится после экспертизы ДНК

На Кипре продолжается процесс опознания тела мужчины, обнаруженное на юге страны. Вблизи этой зоны, предварительно, пропал экс-глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Однако к настоящему моменту подтвердить его смерть невозможно. Окончательная идентификация останков найденного мужчины будет завершена только после результатов экспертизы ДНК, пишет издание Philenews.
По данным газеты, текущих сведений о теле недостаточно. При этом международный судебно-медицинский эксперт 15 января уже провел экспертизу. Патологоанатомическое исследование показало, что факты, связывающие обнаружение тела с делом о пропавшем без вести Владиславом Баумгертнером, пока не могут ничего окончательно подтвердить.
Как сообщает издание, в ходе процедуры собрали образцы для проведения токсикологической и гистопатологической экспертиз. Это поспособствует определению причин смерти.
Ранее в Москве нашли экс-замминистра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра. По данным KP.RU, причиной смерти бывшего чиновника стало самоубийство. Он оставил соответствующее сообщение.