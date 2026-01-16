Идентификация личности найденного на Кипре тела завершится после экспертизы ДНК

По данным газеты, текущих сведений о теле недостаточно. При этом международный судебно-медицинский эксперт 15 января уже провел экспертизу. Патологоанатомическое исследование показало, что факты, связывающие обнаружение тела с делом о пропавшем без вести Владиславом Баумгертнером, пока не могут ничего окончательно подтвердить.