Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Идентификация личности найденного на Кипре тела завершится после экспертизы ДНК

Окончательная идентификация останков мужчины на Кипре будет завершена после результатов экспертизы ДНК.

Источник: Комсомольская правда

На Кипре продолжается процесс опознания тела мужчины, обнаруженное на юге страны. Вблизи этой зоны, предварительно, пропал экс-глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Однако к настоящему моменту подтвердить его смерть невозможно. Окончательная идентификация останков найденного мужчины будет завершена только после результатов экспертизы ДНК, пишет издание Philenews.

По данным газеты, текущих сведений о теле недостаточно. При этом международный судебно-медицинский эксперт 15 января уже провел экспертизу. Патологоанатомическое исследование показало, что факты, связывающие обнаружение тела с делом о пропавшем без вести Владиславом Баумгертнером, пока не могут ничего окончательно подтвердить.

Как сообщает издание, в ходе процедуры собрали образцы для проведения токсикологической и гистопатологической экспертиз. Это поспособствует определению причин смерти.

Ранее в Москве нашли экс-замминистра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра. По данным KP.RU, причиной смерти бывшего чиновника стало самоубийство. Он оставил соответствующее сообщение.