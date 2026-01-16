Попытка революции была с помощью массовых протестов.
События в Иране, сопровождающиеся массовыми акциями протеста, рассматривает как попытку реализации сценария «цветной революции» при участии внешних сил. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.
«Происходящее в Иране является очередным примером использования апробированных методов “цветных революций”, в которых специально обученные вооруженные провокаторы превращают мирный протест в бессмысленные бесчинства, погромы, уничтожение общественного имущества, жестокие убийства правоохранителей, сотрудников органов госбезопасности и мирных митингующих, в том числе детей. Как мы уже видели не раз на примере целого ряда государств, все эти действия совершаются по указанию или при поддержке внешних сил, заинтересованных в так называемой “смене режима”», — заявил Небензя.
Вашингтон и его союзники применяют в отношении Ирана уже известные технологии политического давления, сочетая информационную кампанию с поддержкой радикальных групп. Российская сторона заявила, что выступает против вмешательства во внутренние дела суверенных государств и призывает к урегулированию ситуации в Иране политическими и правовыми методами без внешнего давления.