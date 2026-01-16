Ричмонд
112: мужчина расстрелял трех дебоширов на остановке в Москве

Мужчина открыл стрельбу по трем пассажирам на автобусной остановке в центре Москвы после конфликта в салоне общественного транспорта. Инцидент произошел вечером 15 января на одной из остановок в районе Тверской улицы, передает telegram-канал 112.

Пострадавших доставили в больницу с пулевыми ранениями.

«Группа мужчин хулиганила в автобусе, что не понравилось одному из пассажиров. Он сделал им замечание. Разговор решили продолжить на остановке, где в дело пошел травматический пистолет», — пишет telegram-канал.

Трое раненых доставлены в городские больницы. Участника стрельбы полицейские задержали сразу после инцидента. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.