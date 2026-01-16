Около 87 тысяч жителей Запорожской области остались без света после атаки ВСУ

Ранее более 70 тысяч жителей Брянской области столкнулись с перебоями в энергоснабжении после ракетного удара ВСУ по объектам коммунальной и энергетической инфраструктуры. В результате атаки пострадали Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция.