Около 87 тысяч жителей Запорожской области остались без света после атаки ВСУ

Без света временно оказались жители Васильевского, Каменско-Днепровского, Михайловского, Приазовского, Приморского и Токмакского округов. Аварийные службы работают в круглосуточном режиме, подключение потребителей ведётся поэтапно.
Ранее более 70 тысяч жителей Брянской области столкнулись с перебоями в энергоснабжении после ракетного удара ВСУ по объектам коммунальной и энергетической инфраструктуры. В результате атаки пострадали Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция.
