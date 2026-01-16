«112»: Мужчина выстрелил в трех дебоширов на остановке в центре Москвы

Мужчина выстрелил в трех дебоширов на остановке в центре столицы. Об этом в пятницу, 16 января, сообщил Telegram-канал «112».
— Группа мужчин хулиганила в автобусе. Это не понравилось одному из пассажиров. Он сделал им замечание. Разговор решили продолжить на остановке, где в дело пошел травматический пистолет, — говорится в публикации.
Уточняется, что троих дебоширов доставили в больницу.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Суд заключил под стражу мужчин, которые спровоцировали драку около дома в Бутовском тупике в Новой Москве. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Москве.
Инцидент произошел ночью 4 января. Тогда мужчины без причины начали оскорблять прохожих и угрожать им убийством. Из-за этого началась драка. В ходе нее один из задержанных ранил ножом незнакомого мужчину.