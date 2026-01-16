Shot: Серия взрывов прогремела над Курском

Серия взрывов прозвучала над Курском. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских БПЛА в небе над городом. Об этом в пятницу, 16 января, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что не менее трех взрывов было слышно в южной части Курска. Очевидцы сообщают, что видели несколько вспышек в небе, а потом облако дыма в одном из районов, — говорится в публикации.
По предварительным данным, средства ПВО уничтожают дроны ВСУ над городом. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Прошлой ночью над Брянской областью сбили шесть беспилотников и две дальнобойные ракеты «Нептун» Вооруженных сил Украины. Никто не пострадал. Об этом 15 января сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, при отражении атаки в Брянском районе были повреждены остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания.
Утром Минобороны отчиталось о том, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 34 украинских беспилотника над территорией РФ.