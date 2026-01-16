Ричмонд
ПВО отражает атаку дронов ВСУ над Курском, слышны взрывы

Серия взрывов прогремела над Курском в ночь на пятницу, 16 января. Как сообщает телеграм-канал SHOT, российская система ПВО отражает атаку дронов ВСУ.

Источник: Life.ru

Очевидцы слышали не менее трёх взрывов на юге города и видели вспышки в небе. По словам местных жителей, после взрывов над одним из районов поднялось облако дыма. По предварительным данным, система ПВО успешно уничтожает атакующие БПЛА. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В оперштабе Курской области предупредили жителей о работе ПВО. Людей призывают оставаться в безопасных местах и следить за обновлениями от властей.

«Отойдите от окон! Будьте бдительны! Напоминаем, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА и авиационная опасность», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее Life.ru писал, что около 87 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества после атаки ВСУ. Отключения затронули несколько муниципальных округов и город Энергодар, аварийные службы работают круглосуточно. Электроснабжение подключают постепенно, чтобы восстановить подачу света всем абонентам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

