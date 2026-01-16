ПВО отражает атаку дронов ВСУ над Курском, слышны взрывы

Очевидцы слышали не менее трёх взрывов на юге города и видели вспышки в небе. По словам местных жителей, после взрывов над одним из районов поднялось облако дыма. По предварительным данным, система ПВО успешно уничтожает атакующие БПЛА. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
В оперштабе Курской области предупредили жителей о работе ПВО. Людей призывают оставаться в безопасных местах и следить за обновлениями от властей.
«Отойдите от окон! Будьте бдительны! Напоминаем, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА и авиационная опасность», — говорится в сообщении оперштаба.
