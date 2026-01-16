В Москве после стрельбы из светошумового пистолета пострадали три человека

«В полицию поступило сообщение о совершении противоправных действий на улице Народная. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил предположительно светошумовой пистолет. В результате произошедшего три человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение», — сказал собеседник агентства.