В Москве после стрельбы из светошумового пистолета пострадали три человека

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Три человека пострадали после стрельбы из светошумового пистолета в центре Москвы в результате конфликта, после происшествия задержаны шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В полицию поступило сообщение о совершении противоправных действий на улице Народная. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил предположительно светошумовой пистолет. В результате произошедшего три человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что шесть предполагаемых участников конфликта задержаны полицейскими и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. «В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейскими устанавливаются обстоятельства произошедшего, по материалам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — заключили в полиции.