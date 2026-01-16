Тайна гибели Баумгертнера на Кипре: что нашли криминалисты у тела

7 января 2026 года российский бизнесмен Владислав Баумгертнер, проживавший в Лимасоле, пропал без вести. В последний раз его видели, когда он покидал свой дом. Связь с ним оборвалась, и тревогу забили близкие.
Последний сигнал его мобильного телефона, зафиксированный оператором, привел спасателей и полицию в живописный, но труднодоступный гористый прибрежный район возле деревни Писсури. Активные поиски начались 10 января.
Кипрское издание Philenews одним из первых сообщило об обнаружении тела мужчины, которое могло принадлежать Баумгертнеру.
Мрачная находка: тело у воды.
Тело было обнаружено недалеко от зоны поисков местным жителем. Как сообщали СМИ, из-за сильного разложения оперативно идентифицировать останки не представилось возможным. Труп находился возле воды, что сразу же породило множество вопросов у следствия.
Сильная степень разложения тела за примерно неделю стала одной из загадок этой истории. На этот вопрос aif.ru ответил криминалист Михаил Игнатов. Специалист указал на объективные климатические причины.
«Учитывая климат Кипра, там тепло и пригревает солнце, тело будет разлагаться быстро. Тем более, если оно побывало в соленой воде, если рядом море. Все это в совокупности может ускорить разложение, чем если бы тело находилось, например, в снегу или просто прохладном климате», — пояснил Игнатов.
Эксперт подчеркнул, что в таких условиях процессы идут многократно быстрее, и это естественный фактор, который следователи обязательно учитывают при работе на месте.
Версия № 1: Роковая случайность в горах.
Каковы возможные причины гибели? Криминалист Михаил Игнатов, основываясь на известных деталях — труднодоступная местность, близость гор и моря, — не исключает трагического стечения обстоятельств.
«Может быть, произошел несчастный случай, пошел в горы, на какую-то экзотическую прогулку, экстремальную, и сорвался, упал в море, волны покидали его туда-сюда и выбросили на берег. К тому же, тело было обнаружено в труднодоступной местности, поэтому нельзя исключать несчастный случай», — отметил специалист.
Эта версия будет тщательно проверяться во время судебно-медицинской экспертизы. Падение с высоты имеет четкие медицинские признаки. «Если человек летел в ущелье или с горы, то будет масса переломов конечностей. Если этого не будет, то, значит, причина в чем-то другом», — заявил криминалист.
Таким образом, работа патологоанатомов может либо подтвердить, либо опровергнуть предположение о несчастном случае.
Версия № 2: Намеренное преступление или суицид.
Однако следствие обязано рассматривать все возможные варианты. Игнатов указывает, что в деле пропавшего бизнесмена нельзя сбрасывать со счетов и криминальную составляющую. Подобные инциденты часто требуют глубокого анализа финансовых и личных связей пропавшего.
«Мог иметь место криминал. Надо искать его окружение, с кем общался, имел какие-то финансовые отношения. Может, кто-то его обманул или он кого-то», — добавил криминалист.
Эта линия расследования, вероятно, уже активно разрабатывается как кипрской полицией, так может быть подключено и международное сотрудничество. Установление мотива станет ключом, если версия с убийством найдет свои подтверждения.
В ожидании результатов.
Сейчас дело находится в решающей фазе — стадии экспертиз. От их результатов зависит вектор всего расследования. Как подчеркнул Михаил Игнатов, делать однозначный вывод о том, что тело принадлежит Баумгертнеру можно будет после того, как будет проведена ДНК-экспертиза. Параллельно будут изучаться обстоятельства последних дней жизни бизнесмена, его телефонные звонки, перемещения и деловые контакты.
При этом некоторые российские СМИ утверждают, что экспертиза подтвердила, что найденное тело принадлежит Баумгертнеру.
Ответы на главные вопросы — что именно произошло в прибрежных скалах Писсури и по чьей вине — покажет лишь тщательное и беспристрастное расследование.