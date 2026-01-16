Тайна гибели Баумгертнера на Кипре: что нашли криминалисты у тела

«Учитывая климат Кипра, там тепло и пригревает солнце, тело будет разлагаться быстро. Тем более, если оно побывало в соленой воде, если рядом море. Все это в совокупности может ускорить разложение, чем если бы тело находилось, например, в снегу или просто прохладном климате», — пояснил Игнатов.