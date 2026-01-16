Надругавшаяся над москвичкой с помощью бутылки мигрантка получила 5 лет тюрьмы

Уточняется, что мигрантка познакомилась с москвичкой Анной, которая работала продавщицей в винном магазине, в прошлом году. Девушка поделилась с новой знакомой, что собирается разводиться из-за 21-летней соседки, которая рассказала супругу продавщицы об ее измене. Она, не желая с этим мириться, решила отомстить. Тогда мигрантка предложила план мести.