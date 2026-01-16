Надругавшаяся над москвичкой с помощью бутылки мигрантка получила 5 лет тюрьмы

Гражданку иностранного государства, надругавшуюся в Москве над девушкой с помощью бутылки из-под шампанского, приговорили к пяти годам колонии. Решение вынес Останкинский суд, сообщило в четверг, 15 января издание «МК».
Уточняется, что мигрантка познакомилась с москвичкой Анной, которая работала продавщицей в винном магазине, в прошлом году. Девушка поделилась с новой знакомой, что собирается разводиться из-за 21-летней соседки, которая рассказала супругу продавщицы об ее измене. Она, не желая с этим мириться, решила отомстить. Тогда мигрантка предложила план мести.
Анна позвонила соседке и попросила вернуть книгу. Когда девушка зашла в квартиру, мигрантка набросилась на нее и избила. Потом она сказала пострадавшей раздеться и сесть на бутылку из-под шампанского. Под угрозой ножом иностранка приказала девушке извиняться и записала все происходящее на видеокамеру, сказано в статье.
Столичные следователи предъявили мигрантке обвинение в насильственных действиях сексуального характера.
Правоохранители задержали иностранца, который намеревался изнасиловать девушку на северо-востоке столицы. Он напал на нее возле дома на Старомарьинском шоссе, но довести свой умысел до конца не смог, так как потерпевшая смогла отбиться. Об этом 7 ноября 2025 года сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Москве.