Замена полиса ОМС стоила тюменке крупной суммы денег

Телефонный мошенник представился сотрудником страховой организации.
Жительница Тюмени лишилась крупной суммы денег после разговора с телефонным мошенником, который представился сотрудником страховой организации. Злоумышленник убедил женщину перейти по ссылке и ввести персональные данные для замены полиса ОМС, после чего с ее банковской карты пропали средства. Информацию о происшествии сообщили на сайте УМВД Тюменской области.
«Потерпевшая рассказала следователю, что ей позвонил мужчина с неизвестного номера и представился сотрудником страховой организации. Он сообщил о том, что тюменке необходимо заменить полис обязательного медицинского страхования с бумажного на пластиковый и прислал ссылку якобы на сайт Минздрава для заполнения персональных данных», — сказано в сообщении ведомства.
После того как женщина заполнила анкету по ссылке, она обнаружила пропажу денег — сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которая предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Сейчас полицейские проводят оперативно‑розыскные мероприятия, чтобы установить подозреваемых.