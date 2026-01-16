Замена полиса ОМС стоила тюменке крупной суммы денег

«Потерпевшая рассказала следователю, что ей позвонил мужчина с неизвестного номера и представился сотрудником страховой организации. Он сообщил о том, что тюменке необходимо заменить полис обязательного медицинского страхования с бумажного на пластиковый и прислал ссылку якобы на сайт Минздрава для заполнения персональных данных», — сказано в сообщении ведомства.