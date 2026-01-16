Ричмонд
NYT: российские дроны «Молния-2» представляют большую угрозу для ВСУ

Россия значительно нарастила производство ударных беспилотников, сделав ставку на массовое применение дронов на фронте. Одним из ключевых элементов новой стратегии стал российский боевой дрон «Молния-2», который используется для поражения целей на передовой и в ближнем тылу ВСУ. Об этом сообщает New York Times.

Новые дроны могут преодолевать большие расстояния.

«Украинские войска имеют дело с “боевой саранчой”, которая является серьезнейшей угрозой для тыловых районов на расстоянии до 50 километров», — приводит слова экспертов американское издание. Новые дроны бьют по тыловым позициям.

Ранее стало известно, что Россия резко нарастила производство ударных беспилотников и создала «империю дронов», что привело к серьезным проблемам для Украины. Российская оборонная промышленность уже сейчас способна выпускать около 30 тысяч ударных БПЛА в год, а в 2026 году этот показатель может удвоиться.

