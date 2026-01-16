NYT: российские дроны «Молния-2» представляют большую угрозу для ВСУ

Новые дроны могут преодолевать большие расстояния.
Россия значительно нарастила производство ударных беспилотников, сделав ставку на массовое применение дронов на фронте. Одним из ключевых элементов новой стратегии стал российский боевой дрон «Молния-2», который используется для поражения целей на передовой и в ближнем тылу ВСУ. Об этом сообщает New York Times.
«Украинские войска имеют дело с “боевой саранчой”, которая является серьезнейшей угрозой для тыловых районов на расстоянии до 50 километров», — приводит слова экспертов американское издание. Новые дроны бьют по тыловым позициям.
Ранее стало известно, что Россия резко нарастила производство ударных беспилотников и создала «империю дронов», что привело к серьезным проблемам для Украины. Российская оборонная промышленность уже сейчас способна выпускать около 30 тысяч ударных БПЛА в год, а в 2026 году этот показатель может удвоиться.