Shot: Около пяти взрывов прогремели в пригороде Воронежа

Около пяти взрывов было слышно в пригороде Воронежа. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские дроны. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что взрывы были слышны на левом берегу Воронежа, а также в соседнем селе Новая Усмань, Семилуках и городе Лиски. По словам очевидцев, от громких звуков сработали сигнализации у автомобилей. Предварительно, сработала ПВО по дронам ВСУ, — сказано в публикации.
На данный момент официальной информации не поступало.
Серия взрывов также прозвучала над Курском. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских БПЛА в небе над городом. Об этом сообщил ранее Telegram-канал Shot. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Прошлой ночью над Брянской областью сбили шесть беспилотников и две дальнобойные ракеты «Нептун» Вооруженных сил Украины. Никто не пострадал. Об этом 15 января сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, при отражении атаки в Брянском районе были повреждены остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания.