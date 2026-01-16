Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве произошла стрельба: задержаны шесть человек, трое находятся в больнице

В центре Москвы в результате стрельбы пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

В Москве случилось ЧП. В центре российской столицы между группой граждан произошел конфликт. В результате стрельбы из светошумового пистолета пострадали три человека. Правоохранители задержали шестерых виновных. Об этом оповестили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, цитирует ТАСС.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, уведомил источник. Подробности инцидента не сообщаются.

«Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил предположительно светошумовой пистолет. В результате произошедшего три человека получили телесные повреждения», — говорится в материале.

В Ливии между тем обнаружили тела 21 человека. Власти сообщили о выявлении целого захоронения мигрантов. Территория, на которой были обнаружены тела, как утверждается, принадлежит контрабандистам и торговцам людьми.