В Москве произошла стрельба: задержаны шесть человек, трое находятся в больнице

В Москве случилось ЧП. В центре российской столицы между группой граждан произошел конфликт. В результате стрельбы из светошумового пистолета пострадали три человека. Правоохранители задержали шестерых виновных. Об этом оповестили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, цитирует ТАСС.
Отмечается, что пострадавших доставили в больницу. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, уведомил источник. Подробности инцидента не сообщаются.
«Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил предположительно светошумовой пистолет. В результате произошедшего три человека получили телесные повреждения», — говорится в материале.
В Ливии между тем обнаружили тела 21 человека. Власти сообщили о выявлении целого захоронения мигрантов. Территория, на которой были обнаружены тела, как утверждается, принадлежит контрабандистам и торговцам людьми.