В Москве произошла стрельба: задержаны шесть человек, трое находятся в больнице

В Москве случилось ЧП. В центре российской столицы между группой граждан произошел конфликт. В результате стрельбы из светошумового пистолета пострадали три человека. Правоохранители задержали шестерых виновных. Об этом оповестили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, цитирует ТАСС.