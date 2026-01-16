В Люберцах 12-летнюю школьницу госпитализировали после падения с 25-го этажа

12-летнюю школьницу доставили в больницу после выпадения из окна 25-го этажа дома в подмосковных Люберцах. Об этом в четверг, 15 января, сообщил портал Regions.ru, ссылаясь на службу скорой помощи по региону.
Уточняется, что девочка после падения с высоты приземлилась в сугроб. Ее нашли около дома, после чего вызвали скорую помощь. Медики направили пострадавшую в стационар, ее состояние оценивается как стабильное.
— У пострадавшей диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб и возможный перелом копчика, а также общее переохлаждение, — говорится в статье.
Две женщины упали с пятого и 12-го этажей в столице и остались живы. Об этом 1 января сообщили в «МК».
19-летняя девушка выпала с 12-го этажа в городе Московский Новой Москвы. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.