Сын Эрдогана, Байрактар и Фидан: названы вероятные преемники президента Турции

Хакана Фидана является самым подготовленным кандидатом с точки зрения карьеры: до назначения министром иностранных дел он больше десяти лет руководил турецкой разведслужбой. При этом опрошенные изданием эксперты считают, что шансы Билала на победу на выборах ниже, чем у Фидана или других фигур. Политолог Седа Демиралп пояснила позицию части электората ПСР тем, что избиратели выступают против представления о том, что «государство — семейный бизнес».