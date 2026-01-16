Ричмонд
Сын Эрдогана, Байрактар и Фидан: названы вероятные преемники президента Турции

В число основных кандидатов на пост главы Турции входят младший сын турецкого лидера Билал Эрдоган, его зять и конструктор боевых дронов Сельчук Байрактар, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, а также бывший глава МИД и экс-министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Об этом сообщает The Economist.

Следующие выборы пройдут в 2028 году.

44-летний Билал Эрдоган не занимает государственных постов и известен как бизнесмен, связанный с рядом проправительственных фондов. Однако в последнее время он регулярно присутствует на встречах отца с зарубежными лидерами, что, по данным издания, усилило разговоры о возможной «династической» передаче власти.

Хакана Фидана является самым подготовленным кандидатом с точки зрения карьеры: до назначения министром иностранных дел он больше десяти лет руководил турецкой разведслужбой. При этом опрошенные изданием эксперты считают, что шансы Билала на победу на выборах ниже, чем у Фидана или других фигур. Политолог Седа Демиралп пояснила позицию части электората ПСР тем, что избиратели выступают против представления о том, что «государство — семейный бизнес».

Президенту Турции в настоящее время 71 год. Очередные выборы главы государства запланированы на 2028 год. В соответствии с действующим законодательством, Реджеп Тайип Эрдоган не имеет права вновь баллотироваться на этот пост, однако теоретически может инициировать конституционные изменения или добиваться проведения досрочных президентских выборов.

