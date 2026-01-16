Shot: Беспилотник ВСУ врезался в жилой многоэтажный дом в Рязани

Украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Рязани. Всего над городом было слышно около 10 взрывов. Об этом в пятницу, 16 января, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что атака началась 40 минут назад и всего было слышно около 10 взрывов. Один из БПЛА врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на юго-западе города. Повреждены минимум четыре квартиры, а также посекло машины. В небе были слышны звуки моторов, по дронам работали силы противовоздушной обороны, — сказано в публикации.
На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В эту же ночь около пяти взрывов было слышно в пригороде Воронежа. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские дроны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Серия взрывов также прозвучала над Курском. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских БПЛА в небе над городом. Об этом написал Telegram-канал Shot.