БПЛА влетел в жилую высотку в Рязани, задело квартиры на верхних этажах

Беспилотник ВСУ влетел в жилой дом в Рязани. Инцидент произошёл ночью 16 января, сообщил Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Над городом раздалось около 10 взрывов. Один из БПЛА ударил в верхние этажи многоэтажки на юго-западе города. Повреждения получили как минимум четыре квартиры. Также пострадали автомобили у подъезда.

Жители слышали звуки моторов в небе. По БПЛА работала российская ПВО. На данный момент официальных данных о пострадавших нет.

Ранее Life.ru сообщал, что серия взрывов прозвучала над Курском. Очевидцы насчитали не менее трёх взрывов на юге города и видели вспышки в небе. После этого над одним из районов поднялось облако дыма.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

