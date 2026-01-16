БПЛА влетел в жилую высотку в Рязани, задело квартиры на верхних этажах

Над городом раздалось около 10 взрывов. Один из БПЛА ударил в верхние этажи многоэтажки на юго-западе города. Повреждения получили как минимум четыре квартиры. Также пострадали автомобили у подъезда.
Жители слышали звуки моторов в небе. По БПЛА работала российская ПВО. На данный момент официальных данных о пострадавших нет.
Ранее Life.ru сообщал, что серия взрывов прозвучала над Курском. Очевидцы насчитали не менее трёх взрывов на юге города и видели вспышки в небе. После этого над одним из районов поднялось облако дыма.
