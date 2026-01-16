Ричмонд
Житель Самары получил условный срок за фото пениса в «Госуслугах»

Житель Самарской области был приговорён к условному сроку за то, что отправил приставам через «Госуслуги» заявление с фотографией порнографического содержания. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП России.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл после того, как в отношении мужчины были возбуждены исполнительные производства. В ответ на это он направил электронное обращение в отделение службы, прикрепив к официальному запросу изображение интимного характера. За подобные действия его привлекли к уголовной ответственности по статье о незаконном обороте порнографических материалов.

Суд учёл все обстоятельства дела и назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Ранее Life.ru сообщал, что в Малайзии женщина узнала, что у её бойфренда есть жена, и отрезала ему пенис кухонным ножом. После этого происшествия пациента экстренно госпитализировали с тяжёлой травмой половых органов и резаными ранами на левой кисти.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.