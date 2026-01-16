Житель Самары получил условный срок за фото пениса в «Госуслугах»

Инцидент произошёл после того, как в отношении мужчины были возбуждены исполнительные производства. В ответ на это он направил электронное обращение в отделение службы, прикрепив к официальному запросу изображение интимного характера. За подобные действия его привлекли к уголовной ответственности по статье о незаконном обороте порнографических материалов.