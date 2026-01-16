Ричмонд
ТАСС: после стрельбы в центре Москвы задержаны шесть человек

После стрельбы на улице Народная в Москве сотрудники полиции задержали шесть предполагаемых участников конфликта и доставили их в отдел для разбирательства. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России.

Стрельба произошла на улице Народная.

«В полицию поступило сообщение о совершении противоправных действий на улице Народная. Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил предположительно светошумовой пистолет», — приводит слова ведомства ТАСС.

Задержанных доставили в территориальный отдел полиции для дачи объяснений и проведения необходимых процессуальных действий. После инцидента трем пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Ранее стало известно, что стрельба произошла на автобусной остановке в центре Москвы. Конфликт начался в салоне общественного транспорта.