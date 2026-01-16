Мужчину в Самарской области осудили после отправки фото полового органа приставу

Житель Самарской области стал фигурантом уголовного дела после отправки фото приставам. Об этом в четверг, 15 января, сообщила пресс-служба ГУ ФССП РФ по региону.
В отношении мужчины было возбуждено несколько производств. Он направил обращение сотруднику одного из отделений и приложил к нему откровенное фото. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», прикрепленным файлом оказался снимок полового органа мужчины.
После этого он стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» 27 ноября 2025 года предложили министру юстиции Константину Чуйченко ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя.
Парламентарии во главе с вице-спикером парламента отметили, что к ним все чаще обращаются женщины с жалобами на получение фото интимного характера. По их словам, получить такие снимки можно даже в общественных местах с помощью беспроводной связи телефонов.