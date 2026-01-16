Испугался оперативников. Предполагаемый лидер ОПГ убежал из зала суда

Казалось, судебная эпопея, тянувшаяся с 2023 года, подошла к закономерному завершению. Кировский районный суд Казани готовился огласить оправдательный приговор 63-летнему Николаю Казаеву, которого следствие долгие годы считало лидером ОПГ «Казаевские». Две коллегии присяжных, рассмотрев обвинения в двух убийствах и покушении конца 90-х годов, признали его вину недоказанной. Однако в день оглашения приговора сам фигурант исчез из здания суда, а процесс был сорван. Причиной неожиданного ухода, как утверждает защита, стало появление в зале слушателей людей с оружием. По словам адвокатов, Казаев воспринял их как оперативных сотрудников МВД и опасался нового задержания.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Девять лет в розыске.
Чтобы понять нынешний накал страстей, необходимо вернуться в 90-е. Николай Казаев, ныне 63-летний бизнесмен, в представлении следствия многие годы был фигурой номер один в преступной группировке «Казаевские», контролировавшей часть Кировского района Казани. Его обвиняли в организации двух убийств и одного покушения, совершенных в период с 1997 по 2000 годы на почве криминальных разборок.
Как ранее писал «АиФ-Казань», после почти девяти лет в федеральном розыске Казаев был задержан в 2023 году. Первый суд с участием присяжных в 2024 году завершился неоднозначно: оправдание по двум эпизодам, но обвинительный приговор и 13 лет колонии — по третьему. Этот вердикт был отменен Верховным судом Татарстана, указавшим на существенные нарушения. Повторный процесс стал триумфом защиты. Новым присяжным адвокаты предъявили неопровержимые, с их точки зрения, контраргументы. Например, технический паспорт, доказывающий, что подвал, где якобы пытали и убили одного из потерпевших, был построен лишь в 2006-м — через девять лет после инкриминируемых событий. Сам Казаев в суде заявлял, что не имел отношения к криминалу, а показания против него, по его версии, были даны бывшими подчинёнными под давлением и в расчёте на смягчение собственной ответственности. 25 декабря 2025 года коллегия присяжных вынесла единогласный оправдательный вердикт по всем трем эпизодам, признав вину Казаева недоказанной. Суд немедленно освободил его из-под стражи прямо в зале.
«Их представила прокурор».
15 января Казаев пришел в суд. Однако, по свидетельствам адвокатов и супруги подсудимого, почти сразу после его прихода в здание вошла государственный обвинитель по делу. Ее сопровождали двое мужчин в штатском.
Адвокат Инна Барлева позже детально описала эту сцену в ходатайстве суду: «На глазах у Казаева пришла прокурор и пришла в сопровождении двух сотрудников полиции, я так понимаю, потому что на входе, как мне сообщила супруга Казаева, они не предъявили удостоверение. Их представила именно прокурор, сказав, что это сотрудники полиции, которые с ней проходят». Защита обратила внимание, что оба сопровождающих были при огнестрельном оружии. По словам адвокатов, после короткой беседы с ними Казаев покинул здание суда, так и не дойдя до зала заседаний.
«Мы полагаем, что до нашего подзащитного могла быть доведена информация о возможном его задержании по иному уголовному делу сразу после провозглашения приговора», — заявила Барлева. Она назвала произошедшее «провокацией», направленной на срыв процесса.
Молчание оперативников.
Когда заседание все же открылось, выяснилось, что подсудимого нет. Адвокаты сообщили, что связи с ним не имеют. Председательствующий судья Сергей Степанов, получив служебную записку о том, что Казаев покинул здание, отреагировал с иронией: «Он испугался и ушел?».
Защита потребовала установить личность двух незнакомцев, находившихся в зале, и выяснить цели их визита. Сами мужчины на вопросы отвечать отказались, заявив лишь, что Казаев их не интересует. Судья в удовлетворении ходатайства отказал, сославшись на то, что причины поведения Казаева может объяснить только он сам — «может, с недомоганием связано или иными причинами». Оглашение приговора было отложено.
Формально дело Николая Казаева остаётся незавершённым лишь из-за его отсутствия в суде. Оправдательный приговор должен быть оглашён, но когда именно это произойдёт, пока не ясно.