Испугался оперативников. Предполагаемый лидер ОПГ убежал из зала суда

Как ранее писал «АиФ-Казань», после почти девяти лет в федеральном розыске Казаев был задержан в 2023 году. Первый суд с участием присяжных в 2024 году завершился неоднозначно: оправдание по двум эпизодам, но обвинительный приговор и 13 лет колонии — по третьему. Этот вердикт был отменен Верховным судом Татарстана, указавшим на существенные нарушения. Повторный процесс стал триумфом защиты. Новым присяжным адвокаты предъявили неопровержимые, с их точки зрения, контраргументы. Например, технический паспорт, доказывающий, что подвал, где якобы пытали и убили одного из потерпевших, был построен лишь в 2006-м — через девять лет после инкриминируемых событий. Сам Казаев в суде заявлял, что не имел отношения к криминалу, а показания против него, по его версии, были даны бывшими подчинёнными под давлением и в расчёте на смягчение собственной ответственности. 25 декабря 2025 года коллегия присяжных вынесла единогласный оправдательный вердикт по всем трем эпизодам, признав вину Казаева недоказанной. Суд немедленно освободил его из-под стражи прямо в зале.