Иностранка пыталась сбыть большую партию наркотиков в ХМАО и ЯНАО

В Сургуте задержана иностранка с 4 кг наркотиков.
В Сургуте сотрудники полиции задержали иностранную гражданку, подозреваемую в намерении сбыта наркотических средств. При задержании у нее изъяли около 4 килограммов запрещенных веществ, женщина планировала осуществлять закладки с наркотиками на территории Сургута, а также в ЯНАО. Информацию об этом сообщили на сайте УМВД по ХМАО.
«В результате проведенных мероприятий задержана гражданка иностранного государства 1986 года рождения. При проведении личного досмотра у подозреваемой был обнаружен рюкзак, содержащий несколько пакетов с веществом неизвестного происхождения», — сказано в сообщении ведомства.
Как сообщили в полиции, женщина прибыла в Сургут поездом. Подозреваемая дистанционно получила запрещенное вещество от неизвестного отправителя через онлайн‑магазин, действующий в теневом сегменте интернета. Координаты тайника с партией наркотика ей передали в Московской области, после чего она планировала организовать сбыт в Сургуте и на территории Ямала.
Следственным отделом УМВД России по городу Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.