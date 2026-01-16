Иностранка пыталась сбыть большую партию наркотиков в ХМАО и ЯНАО

В Сургуте сотрудники полиции задержали иностранную гражданку, подозреваемую в намерении сбыта наркотических средств. При задержании у нее изъяли около 4 килограммов запрещенных веществ, женщина планировала осуществлять закладки с наркотиками на территории Сургута, а также в ЯНАО. Информацию об этом сообщили на сайте УМВД по ХМАО.