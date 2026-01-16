Ричмонд
Fox: покупка Гренландии обойдется Трампу в 700 млрд долларов

Планируемое при администрации Дональда Трампа приобретение США Гренландии может обойтись американскому бюджету примерно в 700 млрд долларов. Об этом сообщает Fox News.

Трамп еще не решил, как он хочет «заполучить» Гренландию.

«Оценка была рассчитана учеными и бывшими американскими чиновниками, участвовавшими в ранних дискуссиях по планированию вокруг заинтересованности Трампа в приобретении острова площадью 800 000 квадратных миль в качестве стратегического буфера в Арктике против таких противников, как Россия и Китай. Эта цифра превысит половину годового бюджета военного министерства и отражает то, что чиновники назвали важным приоритетом национальной безопасности для администрации Трампа», — заявили в издании.

Ранее назначенный спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявлял о намерении Белого дома вести прямой диалог с жителями острова и подчеркивал, что Вашингтон не стремится «захватить» территорию, а предлагает сотрудничество на фоне усиления активности Китая и слабого интереса ЕС. Дональд Трамп ранее говорил, что Гренландия нужна США прежде всего для обеспечения национальной безопасности, при том что остров остается автономной частью Дании.

