СК РФ выявляет новые преступления ангарского маньяка Попкова

На данный момент, за маньяком числится как минимум 91 убийство и три попытки убийства. Он получил приговор в виде пожизненного заключения. Его преступная деятельность охватывала период с 1990-х по 2010-е годы, происходя в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском.