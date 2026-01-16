Ричмонд
СК РФ выявляет новые преступления ангарского маньяка Попкова

За маньяком числится как минимум 91 убийство.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следственный комитет России выявляет новые преступления ангарского маньяка Михаила Попкова. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на комментарий председателя ведомства Александр Бастрыкина, что работа по этому делу еще не завершена.

— Несмотря на уже вынесенные приговоры, следователи проверяют новые факты, которые могут быть связаны с действиями осужденного, — пояснил Александр Бастрыкин.

На данный момент, за маньяком числится как минимум 91 убийство и три попытки убийства. Он получил приговор в виде пожизненного заключения. Его преступная деятельность охватывала период с 1990-х по 2010-е годы, происходя в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что адвокат ангарского маньяка Попкова просит отменить его последний приговор.