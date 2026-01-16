СК РФ выявляет новые преступления ангарского маньяка Попкова

Следственный комитет России выявляет новые преступления ангарского маньяка Михаила Попкова. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на комментарий председателя ведомства Александр Бастрыкина, что работа по этому делу еще не завершена.
— Несмотря на уже вынесенные приговоры, следователи проверяют новые факты, которые могут быть связаны с действиями осужденного, — пояснил Александр Бастрыкин.
На данный момент, за маньяком числится как минимум 91 убийство и три попытки убийства. Он получил приговор в виде пожизненного заключения. Его преступная деятельность охватывала период с 1990-х по 2010-е годы, происходя в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что адвокат ангарского маньяка Попкова просит отменить его последний приговор.