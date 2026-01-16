Пассажир такси пострадал в ДТП с тремя машинами на северо-востоке Москвы

Пассажир такси пострадал в аварии с тремя автомобилями на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 16 января, сообщил канал РЕН ТВ.
— Столкнулись три машины — две легковушки, в том числе такси, и один грузовик. Одного пассажира такси увезли в больницу, предположительно, с сотрясением, больше пострадавших нет, — сказано в Telegram-канале портала.
Уточняется, что всем участникам ДТП оказывают медицинскую помощь.
Водитель легкового автомобиля рассказал, что стоял на светофоре, за ним — такси. Водитель грузовика заснул и не успел остановить транспорт, врезавшись сзади.
15 января на Волгоградском проспекте в Москве произошла авария — в результате столкновения автомобиль перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Движение транспорта было затруднено, однако спустя непродолжительное время его восстановили.