Shot: В Подмосковье лифт с матерью и пятилетним ребенком рухнул в шахту

В подмосковном Видном лифт с матерью и пятилетней дочерью внутри рухнул и пролетел четыре этажа. Об этом сообщил в четверг, 15 января, Telegram-канал «Shot Проверка».
Инцидент случился в жилом комплексе «Эко Видное» от застройщика MR Group.
— Женщина рассказала, что кабина рухнула и пролетела четыре этажа, когда она вместе с дочкой спускалась вниз. Свет погас, двери закрылись, а кнопка вызова диспетчера отключилась, — говорится в публикации.
Семья провела в лифте около получаса. Затем кабина стала шататься и резко полетела вверх вместе с пассажирами. Двери неожиданно открылись на одном из этажей, и застрявшим удалось выбраться наружу. Сразу после этого лифт снова упал.
— Пострадавшие отделались ушибами и обратились с жалобами в управляющую компанию «Купелинка», компанию «Лифтек» и полицию. Коммунальщики падение лифта отрицают. По их словам, подъемник работает в штатном режиме, — сказано в посте.
В настоящее время кабина опечатана, а жильцы дома намерены жаловаться в технадзор.
Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты проверки после падения рабочего в шахту лифта с высоты четвертого этажа. Инцидент произошел в нежилом здании на улице Прянишникова. Об этом 24 ноября 2025 года сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.